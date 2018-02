Faschingsfeier endet im Krankenhaus

Von Uwe Bögel

Dramatisches Ende einer Frauen-Faschingsfeier am späten Samstagabend in Vaihingen. Eine 30-Jährige wurde wegen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung stationär ins Krankenhaus aufgenommen, weitere sieben Frauen mussten für eine Nacht zur Beobachtung in die Klinik.

Vaihingen. Nach einer ausgelassenen Party in der Gutenbergstraße in Vaihingen war ein Großeinsatz der Rettungskräfte angesagt. Lebensgefährlich verletzt wurde aber niemand. Schuld an dem Fiasko war eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration. Durch dieses Gas – geruchlos, geschmacklos, farblos – starb erst vor wenigen Tagen eine vierköpfige Familie in Esslingen.

Die 30-jährige Besucherin hatte am Samstagabend bei der Frauen-Faschingsfeier in der Gutenbergstraße mehrfach das Bewusstsein verloren und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der anfänglich vermutete Alkoholkonsum erwies sich dann schnell als eine Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Von den Ärzten wurden deshalb sofort die Feuerwehr und das Rote Kreuz alarmiert. Die Vaihinger Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 26 Mann vor Ort. Unter Atemschutz wurden die Räumlichkeiten durchsucht und anschließend mit einem Überdrucklüfter belüftet. Bei den Messungen zuvor wurde eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration bestätigt. Notärzte und Rettungssanitäter stellten bei sieben weiteren Frauen im Alter von 30 bis 50 Jahren erhöhte Werte fest, weshalb auch sie zur Beobachtung bis Sonntagmorgen in eine Klinik eingeliefert wurden.

Die Ursache der hohen Kohlenmonoxid-Konzentration war ein Holzkohlegrill. Nach Angaben des Feuerwehr-Einsatzleiters hatten die Frauen zuerst im Freien gegrillt, dann, so die Polizei, wurde der noch nicht erloschene Grill zum Heizen des Raumes verwendet.

Kohlenstoffmonoxid entsteht bei Verbrennung kohlenstoffhaltiger Substanzen, zum Beispiel Holz, Kohle, Papier, Erd- und Flüssiggas oder vieler Kunststoffe im Fall einer nicht ausreichenden Sauerstoffzufuhr. Da Verbrennungsreaktionen in der Natur und Technik niemals in allen Bereichen der Flamme das ideale Mischungsverhältnis aus Brennstoff und Sauerstoff bieten, entsteht zwangsläufig bei jeder Verbrennung kohlenstoffhaltiger Substanzen – zumindest in Spuren – Kohlenstoffmonoxid. Normalerweise ist das kein Problem, wenn zum Beispiel der Holzkohlegrill im Freien benutzt wird, die Heizung ordnungsgemäß funktioniert und die Abgase über den Kamin abgeleitet werden. Gefährlich wird es erst, wenn Kohlenmonoxid in großen Mengen entsteht und es sich in Aufenthaltsräumen von Menschen und Tieren anreichert.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen im Einsatz.