Familienwanderung mit Picknick

Enzweihingen (pfi). Annelie Frey, Diakonin des Kinder- und Familienzentrums in Enzweihingen, lädt am Sonntag (17. Oktober) zu einer „Familienwanderung auf die Anhöhen Enzweihingens“ ein. Treffpunkt dazu ist um 14.30 Uhr am Kirchplatz. Wer einen Drachen hat, darf diesen mitbringen, um ihn unterwegs steigenzulassen. Außerdem sollte ein Beitrag für das ebenfalls integrierte Picknick, beispielsweise Muffins, Kekse oder Getränke, sowie eigene Teller und Becher mitgebracht werden. Bei Regen kann die Wanderung nicht stattfinden.