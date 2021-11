Drucken Vaihingen (mib). Nun also doch! Die Stadtverwaltung hatte noch am Montag auf VKZ-Nachfrage als aktuellen Sachstand vermeldet, dass die Organisatoren bislang an der Ausrichtung des 46. Vaihinger Weihnachtsmarktes am Sonntag (27. November) festhalten wollten. Stadtsprecher Mario Steigleder... »