Fahrt ins Gebüsch

Eine 51-Jährige befuhr am Samstagabend gegen 23.15 Uhr die Kreisstraße 1685 von Oberriexingen in Richtung Enzweihingen und Bundesstraße 10. Kurz vor der Einmündung zur B 10 fuhr die Unfallverursacherin in einer Linkskurve geradeaus, was zur Folge hatte, dass sie etwa eineinhalb Meter unterhalb der Kreisstraße in einem Gebüsch und zehn Meter von der Fahrbahn weg zum Stehen kam, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Feuerwehren Vaihingen, Enzweihingen und Oberriexingen, welche mit fünf Fahrzeugen und 28 Mann vor Ort waren, konnten die eingeklemmte Frau schnell befreien. Bei der schwer verletzten Frau wurde Alkoholgeruch festgestellt, so die Polizei. Es wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein einbehalten. Zur Versorgung der Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in einer Höhe von etwa 12 000 Euro. Neben drei Streifenwagen befanden sich noch ein Notarzt und ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Bögel