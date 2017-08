Fahrraddiebe erwischt

Mit mehreren gestohlenen Fahrrädern aus Vaihingen an Bord gingen zwei Männer im Alter von 27 und 44 Jahren am Samstagnachmittag der bayrischen Polizei ins Netz. Aktuellen Ermittlungen zufolge hatte das Duo in einem VW Transporter insgesamt neun Fahrräder geladen, die in der Nacht zum Samstag in der Salzäckerstraße, im Rosmarinweg und Rotkleeweg sowie in der Straße „In der Au“ gestohlen worden waren. Dabei handelte es sich um vier E-Bikes und fünf Moutainbikes in fünfstelligem Wert, die entweder in Geräteschuppen, Garagen oder auf Terrassen abgestellt waren. Die Verdächtigen wurden gegen 17:10 Uhr auf der Autobahn A 6, Anschlussstelle Leuchtenberg, angehalten und kontrolliert. Bei der Durchsicht der Ladung kamen 15 Fahrräder, Werkzeuge und Schrott zum Vorschein. Noch an der Kontrollstelle zeigte sich, dass manche der Räder als gestohlen registriert waren. Die beiden aus Ungarn stammenden Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Vaihinger Fahrradbesitzer indes dürfen ihr Eigentum bald wieder in Empfang nehmen.