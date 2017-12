Fahndung nach flüchtigem Fahrer

Kleinglattbach (p). In der vergangenen Woche ist es zwischen Freitag, 13.15 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in Kleinglattbach gekommen, zu der das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 /94 10, nun nach Zeugen sucht. In der Uhlandstraße fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf einen abgestellten Anhänger, der vermutlich noch auf einen weiteren Anhänger aufgeschoben wurde, auf. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.