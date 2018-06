Essen verbrennt auf dem Herd

Vaihingen (p). Am Mittwoch gegen 10.40 Uhr haben Zeugen über den Notruf eine Rauchentwicklung in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Aschmannstraße in Vaihingen gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, konnte sich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zur Wohnung verschaffen und den Schwelbrand löschen. Die Bewohner hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung auf.

Ursache für die Rauchentwicklung war vermutlich Essen, das in einem Topf auf dem Herd eingebrannt war.