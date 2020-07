Es werden wieder Sterbende begleitet

Von Ralph Küppers

Vaihingen. In der letzten Lebensphase werden oft die ehrenamtlichen Helfer der Vaihinger Hospizgruppe zur Begleitung gerufen. Sie begleiten Menschen zu Hause, in den Pflegeheimen und manchmal auch im Krankenhaus. Bei der Hospizarbeit stehen immer die Bedürfnisse der sterbenden Menschen und ihrer Angehörigen im Mittelpunkt. Nach einer langen Corona-Pause hat sich nun auch in dieser Arbeit die Normalität wieder eingestellt.

Es war auch für die ehrenamtlichen Helfer – 26 an der Zahl – eine völlig ungewohnte Situation, von heute auf morgen den Dienst nicht mehr leisten zu dürfen, der schon vielen Menschen die letzten Tage oder Wochen erleichtert hat. „Zu den Heimen war der Zugang total abgeschnitten, zwei längerfristige Begleitungen mussten abgebrochen werden“, erinnert sich Margarethe Wagner, die gemeinsam mit Mechthild Winkler das Leitungsteam der Gruppe bildet. „Nur im Ausnahmefall wäre eine Begleitung mit Zustimmung der Heimleitung und entsprechenden Schutzmaßnahmen möglich gewesen.“

Eine vergleichbare Situation hatte es seit Gründung der Gruppe im Jahr 1998 nicht gegeben. „In der Lockdown-Zeit hatten wir nur drei ambulante Einsätze“, sagt Wagner. Seit Mitte Juni sind die Heime in der Region wieder zugänglich, die Hospizmitarbeiter sind wieder im Einsatz. Seit Anfang des Jahres konnten bis jetzt 15 Menschen begleitet werden. Meist sind die Einsätze tagsüber stundenweise, aber gelegentlich auch nachts, damit Angehörige, die 24-Stunden-Kraft oder die Pflegekräfte entlastet werden. Die ehrenamtlichen Hospizhelfer versuchen zu erspüren, was der sterbende Mensch braucht: stilles Sitzen am Bett oder Gespräch, Berührung oder Distanz, kleine Handreichungen oder auch die Zuwendung zu den Angehörigen.

Wagner erinnert sich an die Besuche in einem Heim, das um die Begleitung einer sterbenden Bewohnerin gebeten hatte. „Wir besuchten sie schon seit ein paar Abenden. Berührungen lehnte die Frau ab, Singen und Vorlesen ebenso“, berichtet Wagner. „So saßen wir in einigem Abstand zum Bett und gaben ihr das Gefühl, dass sie nicht allein ist. Das war offensichtlich die Hilfe, die sie zunächst brauchte.“ Sprechen war der Schwerkranken nicht mehr möglich, doch an einem Abend spürte die Begleiterin, dass der Bann gebrochen war. Die dargebotene Hand wurde festgehalten, der Blick der Sterbenden suchte auf dem Schrank eine Fliese mit dem Bonhoeffer-Vers „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Wagner sang das Lied, las es ihr noch einmal vor und spürte, dass ein innerer Friede einkehrte. Am nächsten Abend starb die Frau.

Um für ihre Einsätze vorbereitet zu sein, nehmen die Freiwilligen der Hospizgruppe an einem mehrteiligen Kurs teil und werden bei den monatlichen Gruppenabenden von Fachleuten begleitet. Dreimal bis viermal pro Jahr haben die Ehrenamtlichen die Möglichkeit zur Supervision. „Seit wir vor einem Jahr elf neue Mitglieder bekommen haben, ist die gemeinsame Supervision nicht mehr effektiv. Deswegen sind wir auf der Suche nach einer zweiten Supervisionskraft, damit wir die Gruppe teilen können“, sagt Wagner. Treffen waren in Corona-Zeiten ebenso tabu wie eine länger geplante Fortbildung, die nun im November nachgeholt werden soll. Am ersten Gruppenabend nach dem Lockdown haben die Ehrenamtlichen zusammengetragen, wie sie diese Pause selbst wahrgenommen haben. Dabei zeigte sich, dass ähnlich wie in den bekannten Trauerphasen die Gefühle von Verleugnen, Zorn und Lethargie sich dahin wandelten, die Situation zu akzeptieren und zu gestalten.

Neben der Hoffnung, Sterbenden dabei zu helfen, dass sich ihr Leben in runder Weise abschließt, bekommen die Hospizhelfer nach ihrem Dienst immer wieder auch warme Dankesworte aus den Familien. Ein Beispiel zitieren sie auf ihrem Informationsblatt: „Sie und die Hospizgruppe haben es geschafft, dem Sterben und der Krankheit unserer Mutter Normalität zu geben und uns gaben Sie so viel Trost und Stütze.“

Wer glaubt, ebenfalls diese Stütze zu brauchen, kann sich unter der Telefonnummer 0 15 90 / 4 03 16 10 melden. Der Einsatz der Hospizgruppe ist grundsätzlich kostenlos, die Ehrenamtlichen bieten ihre Hilfe in dieser Situation gerne an. Darum betonen sie auch: „Es ist keine Schwäche, wenn man sich geschulte Hilfe holt, im Gegenteil. Durch unseren Einsatz können die Angehörigen entlastet werden und wieder neue Kraft für die Pflege der Sterbenden gewinnen.“ Weitere Informationen – auch für potenzielle Mitwirkende – gibt es im Internet unter www.vaihingen-enz.hospiz-bw.de.