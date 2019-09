Es bleiben noch zehn Prozent Hoffnung

Von Michael Banholzer

In knapp drei Monaten könnte im Kreis Ludwigsburg eine Ära zu Ende gehen. Dann läuft nämlich der Pachtvertrag der Rockfabrik (Rofa) aus. Der Besitzer der Immobilie, der Unternehmer Max Maier, verweigert der Rofa-Geschäftsführung seit eineinhalb Jahre ein Gespräch. Die Fans wollen das aber nicht so einfach hinnehmen und kämpfen für die Erhaltung. Einer von ihnen ist Uwe Schinkel aus Kleinglattbach.

Kleinglattbach/Ludwigsburg. Als die Rofa-Geschäftsführung vor ein paar Monaten an die Öffentlichkeit ging, saß bei vielen Musikbegeisterten weit über die Kreisgrenzen hinaus der Schock zunächst tief. Die Rofa ist für viele schließlich mehr als nur eine von vielen Diskotheken. „Sie ist ein Rückzugsort, wo man seine Emotionen rauslassen kann.“ Das sagt Uwe Schinkel, Spitzname „Ling-Ling“. Der 31-Jährige aus Kleinglattbach besucht die Rofa, seit er 15 Jahre alt war. Längst gehört der Vertriebsmitarbeiter einer Enzweihinger Schreinerei auch zum großen Umfeld der Helfer und Unterstützer und ist als Street-Team-Leader der Rofa oft mit einem Stand auf Konzerten präsent. Zudem sorgt er an manchen Abenden als Light-Jockey für die zur Musik passenden Beleuchtungseffekte.

Mitarbeiter wissen schon länger über die drohende Schließung Bescheid

Vom drohenden Ende der Rofa weiß Uwe Schinkel daher schon etwas länger als die Öffentlichkeit. Die vier Chefs der Diskothek hätten die fest angestellten wie auch die freien Mitarbeiter damals intern darüber informiert, dass Immobilienbesitzer Max Maier – anders als in der Vergangenheit üblich – nicht wegen der Verlängerung des Pachtvertrages auf die Geschäftsleitung zugegangen sei. Ganz im Gegenteil: Ein Gespräch werde sogar komplett verweigert. Stattdessen wurde irgendwann schriftlich die Aufforderung erteilt, den ehemaligen Industriekomplex in der Grönerstraße zum Jahresende 2019 zu räumen und so an den Besitzer zu übergeben, wie er vor 36 Jahren übernommen wurde. Allein das dürfte schon schwierig werden, sagt Uwe Schinkel. Denn die Pächter haben das Gebäude natürlich an vielen Stellen für ihre Zwecke umbauen müssen.

Dadurch entstand in der Ludwigsburger Weststadt ein Ambiente, in dem sich all jene wohlfühlen, die mit der Mainstream-Musik geschniegelter Stuttgarter Clubs nichts anfangen können. Die Einzigartigkeit der Rofa wird klar, wenn man sich das Einzugsgebiet anschaut. Er kenne einen Stammgast – Jean – der nur wegen der Rofa jedes Wochenende aus Straßburg nach Ludwigsburg komme, so Uwe Schinkel. Auch auf der Schwäbischen Alb oder am Bodensee tun sich regelmäßig Rockfans zusammen, um die weite Fahrt gemeinsam zurückzulegen. Die Szene sei für viele – auch für ihn selbst – wie eine zweite Familie. An der Rofa hänge sein halbes Herz. Dort sei es egal, wie man gekleidet ist, welchen Tanzstil man aufs Parkett legt oder ob man eine Behinderung hat – jeder werde so akzeptiert, wie er ist. Schlägereien kommen im Vergleich zu anderen Locations sehr selten vor.

Man kann sich daher vorstellen, welche Welle der Empörung die drohende Schließung in der großen Fan-Gemeinde ausgelöst hat. Im Juni ging eine Petition online, die binnen weniger Tage von mehr als 20 000 Menschen unterzeichnet wurde. Inzwischen sind es über 31 000. Von Max Maier habe es darauf bislang keine Reaktion gegeben. Am vergangenen Samstag folgte nun eine große Demonstration in Ludwigsburg, an der geschätzt rund 3000 Menschen teilnahmen. Auch die Politik will den einzigartigen Kulturbetrieb nicht verschwinden sehen. Der neue Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht setzt sich – wie schon sein Amtsvorgänger Werner Spec – für den Verbleib der Rofa in der Weststadt ein und hat dafür dieser Tage mit Max Maier gesprochen. Über das Ergebnis ist allerdings bislang nichts bekannt. Vonseiten der Grünen im Gemeinderat kam zudem die Forderung, die Stadt möge Maier das Gebäude abkaufen und danach weiter an die Rofa verpachten.

Uwe Schinkel freut sich über diese Unterstützung. Allerdings bleibt er skeptisch, was die Erfolgsaussichten angeht. „Zu 90 Prozent ist der Zug abgefahren, nur zehn Prozent Hoffnung habe ich noch.“ Für die fest angestellten Mitarbeiter ist die Lage natürlich noch viel unangenehmer, stehen sie doch vor einer ungewissen Zukunft. Das Management kann nicht mehr planen und keine Konzerttermine im nächsten Jahr vereinbaren – obwohl Bands durchaus noch anfragen, wie Schinkel weiß. Die Suche nach einer alternativen Location, an der die Rofa neu eröffnen könnte, sei bislang ebenfalls erfolglos geblieben.

Rofa-Geschäftsführer „Hasche“ plant neuen Club in Thailand

Diese Ungewissheit hat inzwischen dazu geführt, dass selbst Rofa-Geschäftsführer Wolfgang „Hasche“ Hagemann lieber andere Pläne schmiedet: Er werde auswandern und in Thailand einen Club eröffnen, berichtet Uwe Schinkel. Selbst wenn die Rofa doch noch weitermachen können sollte, wird es also nicht mehr ganz derselbe Betrieb sein. Sollte der Laden tatsächlich dichtmachen, dann wisse er selbst nicht, wo er künftig hingehen soll. „Ein Besuch in der Rofa ist wie Therapie, um Negatives zu verarbeiten.“ Viele Paare lernten sich dort kennen und lieben. Und wie in einer echten Familie sind alle Generationen und sozialen Schichten dort vertreten: Die Tochter feiere dort zusammen mit der Mutter und der Oma, der Handwerker rocke auf der Tanzfläche neben dem Professor ab.

Die Fans der Rockfabrik reagieren auf das nahende Ende ihres Clubs aber noch auf eine weitere Art und Weise. Seit einem Vierteljahr sei es „proppenvoll“, hat Uwe Schinkel beobachtet. Scheinbar wolle jeder noch mindestens einmal in der Rofa abfeiern, bevor dort Schluss sei. Auch wenn die Hoffnung schwindet, werde man nicht aufgeben: „Wir werden kämpfen bis zur letzten Minute.“