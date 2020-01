Von Michael Banholzer

Das Zusammenleben mit osteuropäischen Zuwanderern in der Enzweihinger Ortsmitte gestaltete sich in den vergangenen Jahren durchaus schwierig. Seit 1. Juli versucht Ingeborg Welz als Integrationsbeauftragte, die Situation zu verbessern. Am Dienstagabend berichtete sie im Ortschaftsrat.

Enzweihingen. Ungefähr 200 EU-Bürger