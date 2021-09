Erntedankfest unter freiem Himmel

Enzweihingen (p). Die katholische Seelsorgeeinheit Vaihingen-Eberdingen lädt am Sonntag (3. Oktober) um 10.30 Uhr zu Erntedank zu einen Gottesdienst unter freiem Himmel im Pfarrhof St. Paulus in Enzweihingen ein. Das Mach-Mit-Team der Kirchengemeinde lädt die Gottesdienstbesucher ein durch Spenden von haltbaren Lebensmitteln oder auch Kosmetikartikeln den Erntealtar mitzugestalten. Die Gaben werden dem Tafelladen zu Gute kommen. Auch in den beiden katholischen Kirchen St. Paulus Enzweihingen und St. Antonius Vaihingen stehen wie gehabt die Tafelboxen bereit. Die Kirchen sind tagsüber geöffnet.