Erneut ein Feuer im Schneckenhäldenweg

Von Bernhard Romanowski

Zu einem Großalarm rückten am Dienstagabend die Feuerwehren aus Vaihingen, Bietigheim und Ludwigsburg in Horrheim an, wo der Anbau einer Sammelunterkunft für geflüchtete Menschen in Brand geraten war. Personen kamen nicht zu Schaden.

Horrheim. Gegen 20.30 Uhr war ein Anbau an einem Wohngebäude einer Sammelunterkunft für geflüchtete Menschen im Schneckenhäldenweg aus noch unerklärter Ursache in Vollbrand geraten. Unter dem Anbau lagerten Holz und Maschinen von einer benachbarten Gärtnerei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Vaihingen, Bietigheim und Ludwigsburg rückten mit insgesamt 20 Fahrzeugen und 80 Wehrleuten vor Ort an und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden, weil das Gebäude zurzeit unbewohnt ist; die bis dato dort untergebrachten Flüchtlingsfamilien waren also nicht mehr in dem Gebäude. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, wie die Polizei laut einer vorläufigen Schätzung mitteilt. Der Rettungsdienst war am Dienstag mit drei Fahrzeugen, zwei Notärzten und einem Leitenden Notarzt am Brandort erschienen, der Bevölkerungsschutz war mit zehn ehrenamtlichen Helfern vor Ort. Der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch kam ebenfalls zur Einsatzstelle und machte sich gemeinsam mit Thorsten Gellhaus, dem Leiter des Vaihinger Polizeireviers, persönlich ein Bild vom Geschehen. Bezüglich der Brandursache dauern die polizeilichen Ermittlungen noch an.

Erst Anfang November (die VKZ berichtete) hatte es in der Sammelunterkunft am Schneckenhäldenweg gebrannt, wodurch zwei Personen verletzt wurden.