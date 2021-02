Zeitgleich zum Buch der Vaihinger Schriftenreihe „Ensingen – Kulturlandschaft am Fuß der Eselsburg“ ist auch das zweite Buch zur 950-Jahr-Feier erschienen: Harald Isermeyer „Ensingen – unterwegs in den Gassen“. Es umfasst die Zeitspanne 1850 bis 2021 (die VKZ berichtete). 40 Jahre Archivarbeit und Recherchen vor Ort wie auch unzählige Interviews mit „Ur-Ensingern“ – heute großenteils verstorbenen Zeitzeugen – geben spannende Einblicke in die Ensinger Dorfgeschichte. Eine historisch-soziologische „Expedition“ gewissermaßen. Die Fragestellung hinter den Hausgeschichten und dem dörflichen Landleben: „Was hat unser Dorf zu dem gemacht, was es heute ist?“ 188 historische Fotos und Grafiken veranschaulichen das Dorfleben früherer Zeit und den Wandel Ensingens auf 460 Seiten. Das Buch kann für 28 Euro im privaten Ortsarchiv Ensingen, Reiffengasse 3/1, Montag bis Freitag zwischen 17 und 18 Uhr erworben werden. Bestellungen werden unter Telefon 0 70 42 / 2 28 96 (AB) angenommen. Parallel zum Buch entstand eine „Hausgeschichte“ der Ensinger Häuser und ihrer Bewohner. Die entsprechenden Seiten können, so gewünscht, geliefert werden. Foto: p