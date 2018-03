Ensemblekonzert der CJD Musikschule

Hochdorf (p). Die CJD Musikschule veranstaltet am Sonntag (11. März) um 16 Uhr ihr alljährliches Ensemblekonzert, dieses Jahr in der Gemeindehalle in Hochdorf. Das Konzert bietet wieder einen umfassenden Einblick in die breit angelegte Ensemble- und Orchesterarbeit der CJD Musikschule

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen