Endspurt für die Weihnachtsaktion der VKZ

Vaihingen/Enzweihingen (clar/sr). Die Weihnachtsaktion der Vaihinger Kreiszeitung mag sich auf der Zielgerade befinden, Schluss ist aber noch nicht. Kurz vor dem Fest sind zwei weitere große Spenden eingegangen.

So gibt die Firma Kölle aus Enzweihingen 2000 Euro für den DRK-Ortsverein Vaihingen beziehungsweise dessen Vorhaben, ein dringend benötigtes Einsatztruppenfahrzeug anzuschaffen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Werkzeugbau-Unternehmen an der Spendenaktion der Vaihinger Kreiszeitung beteiligt. In diesem Pandemie-Jahr, sagt Geschäftsführer Matthias Kölle offen, habe man überlegen müssen, ob man sich beteiligen könne, „da das Jahr auch für uns nicht positiv abschließt“. Doch als regionales Unternehmen mit nur einem Standort sei man eben im Raum Vaihingen verwurzelt. „Deshalb wollen wir Projekte beziehungsweise Vereine in der Region unterstützen. Das gehört einfach dazu.“

Klaus Reitze, Vorsitzender des Vaihinger DRK, freute sich über die Zuwendung: „Wir gehören zu den vielen Vereinen, die momentan Geld brauchen“, sagte er bei der Spendenübergabe am Dienstag. Das Aufgabengebiet des Ortsvereins werde in Zeiten der Pandemie trotz ausfallender Veranstaltungen eher größer als kleiner. Unter anderem würden Rotkreuzler künftig auch in den gerade entstehenden Corona-Impfzentren im Einsatz sein.

In den Spendenreigen reihte sich gestern auch die Malerwerkstätte Hornickel aus Vaihingen ein. Der Symbolscheck über 1000 Euro wurde von den beiden Chefs Bernd und Pascal Hornickel an Klaus Reitze und Steffen Schassberger, stellvertretender Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Vaihingen, überreicht. „Das lag uns jetzt am Herzen, dass wir hier auch etwas geben“, meinte Bernd Hornickel zu dieser Spende. Sie würden immer wieder an verschiedene Institutionen etwas geben, sagten Vater und Sohn.

„Vielen, vielen Dank an die Malerwerkstätte Hornickel für die Spende“, ließ Reitze gestern seiner Freude freien Lauf. Man könne das Geld gut brauchen, denn auch den Ortsverein treffen steigende Kosten, zum Beispiel bei der Schutzausrüstung. Allein die Anschaffungskosten für die FFP2-Masken, die vor der Corona-Pandemie für zwölf oder 16 Cent pro Stück zu haben waren, seien zwischenzeitlich auf einen Höchstwert von zehn Euro pro Stück geklettert, verdeutlicht Steffen Schassberger. Vor der Pandemie habe man im Rettungsdienst im Jahr vielleicht 500 derartige Masken gebraucht, nun seien es 500 pro Woche, sagte Schassberger.

Auch die benötigten Overalls seien in den Preisen gestiegen, zeitweise habe man sich mit Malerkitteln beholfen, führte Schassberger weiter aus. Malermeister Hornickel kann das bestätgien, denn im Handwerk sei aufgrund dieser Entwicklung stellenweise die Schutzausrüstung knapp geworden.