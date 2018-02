Eingesungen für das Jubiläumskonzert

Die Mitglieder des Lord’s Amazing Choir aus Vaihingen trafen sich jüngst im Monbachtal zum intensiven Proben unter der Leitung von Marcus Zierle für das Konzert zum 25. Jubiläum der Formation am Samstag (3. März) in der Stadtkirche in Vaihingen. Der Chor wird beim Jubiläumskonzert begleitet von einer hochkarätig besetzten Band. Mit dabei ist der Posaunist von Udo Lindenbergs Panikorchester. Konzertbeginn am 3. März ist um 20 Uhr, der Erlös kommt der Renovierung der Stadtkirchen-Orgel zugute. Foto: p