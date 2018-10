Von Sabine Rücker

Rund 120 Gäste kamen am Samstag zum Jubiläumsabend der Hospizgruppe Vaihingen in die Peterskirche. In einem Programm aus Grußworten und Liedbeiträgen wurde dort vor allem die Arbeit der Ehrenamtlichen gewürdigt.

Vaihingen. Der Jubiläumsabend in der Vaihinger Peterskirche zum 20-jährigen