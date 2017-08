Von Uwe Bögel

Vaihingen. Die Kinder klettern den fünf Meter hohen Mast hoch. Oben machen sie Figuren – und das ohne Sicherung. „Da hält man schon die Luft an“, sagt Uwe Single, Stadtjugendpfleger der Stadt Vaihingen. Oder das Mädchen wickelt sich blitzschnell aus dem Vertikaltuch heraus. „Eine mutige und spektakuläre Sache“, so Ingeborg Welz, Leiterin der städtischen Jugendarbeit. Ein Kontrastprogramm ist die Drahtseilakrobatik – hier geht es ruhig und konzentriert zur Sache.

Seit Montag heißt es Manege frei für das siebte Zirkuscamp in der 1-2-3-Sporthalle und im extra erbauten Zirkuszelt in Vaihingen. Das Ferienprogramm der Jugendpflege, der Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit dem Zirkus Soluna lockt in zwei Abschnitten knapp 250 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Die Anmeldung passierte erstmals nur über ein Onlineportal; beim ersten Camp, das am Samstag endet, gab es eine Warteliste.

Ob Feuer, Trapez, Clown oder Akrobatik – die Artistik ist eine spannende und faszinierende Freizeitaktivität. In 18 Workshops erlernen die Kinder in dieser Woche ihre Zirkusnummern, die sie am Samstag um 11 und 14 Uhr im Zirkuszelt der Öffentlichkeit präsentieren. Erwachsene zahlen fünf Euro für ein Ticket, das am Samstag auch direkt am Zirkuszelt gekauft werden kann.

„Dabei bekommt jedes Kind seinen Platz bei den Aufführungen und heimst den Applaus ein“, verspricht Uwe Single. „Damit werden auch die Bemühungen in der Trainingswoche gewürdigt.“ Ingeborg Welz ergänzt: „Es ist eine Show der Kinder und nicht der Erwachsenen.“

Beim Zirkuscamp in dieser Woche sorgte am Dienstag das Wetter für realistische Gänsehaut. Wegen Hagelschlag mussten alle Kinder das Zelt sofort verlassen und sich in der Sporthalle versammeln. Dann sorgte wieder Schwüle für Schweißausbrüche. „Aber die Kinder sind so fit und so motiviert“, schwärmt Welz. Betreut werden die Teilnehmer des Zirkuscamps von 23 Mitarbeitern, von denen schon einige selbst einmal Teilnehmer bei dieser Veranstaltung waren. Dazu kommen zwei Zirkuspädagogen von Soluna. Unterstützt wird das Ferienangebot vom Lionsclub Vaihingen, der die Kosten von zehn Plätzen von Kindern aus bedürftigen Familien übernimmt.

Im zweiten Campabschnitt ab Montag sind auch Kinder der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker dabei. Auch zwei Flüchtlingskindern wurde die Möglichkeit für das Zirkuscamp geboten. Beim sechsstündigen Zeltaufbau am vergangenen Sonntag haben bereits drei Flüchtlinge geholfen. Mit dabei sieben Familien und der Bauhof der Stadt.

Bis gestern Mittag wurden die Nummern, die am Samstag gezeigt werden, geprobt. „Jetzt stehen die Programmpunkte“, meldet Single. Heute um 10 Uhr gibt es eine Generalprobe im Zelt, wo auch diverse Kindergärten zum Zuschauen kommen.

Über das Anmeldeportal www.unser-ferienprogramm.de/vaihingen können sich Interessierte zu den weiteren Veranstaltungen des städtischen Ferienprogramms anmelden. Bei einigen Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze.