Drucken Bei den Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der B 10 in Vaihingen lief am Wochenende so weit alles glatt. Aufgrund der Vollsperrung der Verkehrsader zwischen Vaihingen-West und Egelseebrücke gab es jedoch immer wieder gestrandete und auch erzürnte Verkehrsteilnehmer. Vaihingen.... »