Eine Frühjahrsreise durch Tschechien

Vaihingen (pv). Auch 2019 dürfen sich die Freunde klassischer Musik wieder auf die bekannte Reihe „Ensinger Classics“ mit dem Kammerorchester Arcata Stuttgart in der Vaihinger Peterskirche freuen. Am Donnerstag (14. März) um 20 Uhr werden unter dem Titel „Frühjahrsreise durch Tschechien“ Werke von Antonín Dvorák, Jirí Antonín Benda und Johann Baptist Neruda zu Gehör gebracht. Solist des Konzerts ist der junge, bereits international erfahrene Trompeter Christof Skupin, der als Enkel des bekannten Kölner Komponisten Friedrich Radermacher schon zwei seiner Trompetenkonzerte und viele andere Kompositionen uraufführen durfte.

Patrick Strub und sein Kammerorchester Arcata Stuttgart widmen ihr erstes Ensinger-Classics-Konzert des Jahres dem tschechischen Nachbarn. Im Zentrum des Programms steht die Streicherserenade E-Dur des bekanntesten tschechischen Komponisten: Antonín Dvorák. Sie gehört zu den beliebtesten und inspirierendsten Werken, die je geschrieben wurde. Dvorák komponierte sie im Frühjahr 1875 kurz nachdem er ein staatliches Künstlerstipendium erhalten hatte und noch völlig unbehelligt vom späteren Weltruhm war. Alles in diesem abwechslungsreichen Werk, das er innerhalb von nur zwölf Tagen zu Papier brachte, kündet von der guten Laune des aufstrebenden Komponisten. Eröffnet wird der Konzertabend mit zwei tollen, hinreißenden Stücken, die dem Publikum kaum bekannt sein dürften. Den Beginn macht dabei Jirí (Georg) Antonín Bendas „Sinfonia I“ in D-Dur, die er im Zeitalter der Empfindsamkeit mit viel Gefühl und Temperament komponierte. Im Anschluss erklingt Johann Baptist Nerudas „Konzert für Trompete und Streicher“. Ursprünglich für ein „corno da caccia“ (Jagdhorn) geschrieben, wird der Trompeter Christof Skupin Nerudas Klänge in der Peterskirche zu Gehör bringen. Seit 2007 ist der junge Künstler Trompeter des SWR-Symphonieorchesters in Stuttgart. Zusammen mit der Klassischen Philharmonie Bonn gastierte Skupin bereits 2015/16 mit den Trompetenkonzerten von Johann Nepomuk Hummel und Joseph Haydn auch in der Stuttgarter Liederhalle und der Laeiszhalle Hamburg.

Karten für das Konzert sind online unter www.vaihingen.events, in der Kultur- und Touristinformation am Marktplatz 5, im VKZ-Reisebüro sowie an allen reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro, ermäßigt 18 Euro, an der Abendkasse 24 Euro, ermäßigt 20 Euro. Der Einlass in die Peterskirche erfolgt ab 19.30 Uhr.