Enzweihingen/Schwieberdingen (p). Einbrecher haben sich am Samstag in der Zeit zwischen 11 bis 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu fünf Wohnhäusern in Enzweihingen, südwestlich der Bundesstraße 10, verschafft. In die Objekte gelangten die Täter durch Aufhebeln von Fenstern und durch Einschlagen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen