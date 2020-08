Einbruch in ein Spielcasino in Vaihingen

Vaihingen (p). Am Samstag in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 5.30 Uhr drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in ein Spielcasino in der Stadtmitte von Vaihingen ein. Anschließend wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen und das Bargeld daraus gestohlen. Weiterhin klauten die Täter einen Tresor sowie die Kasse vom Barbereich. Das Spielcasino verfügt zwar über eine Videoüberwachung, jedoch nahmen die Täter die Aufzeichnungsgeräte samt Monitore ebenfalls mit. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einige tausend Euro. Der Schaden rund 2500 Euro.