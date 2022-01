Einbrecher muss ohne Beute flüchten

Vaihingen (p). Vermutlich gestört worden ist ein bislang unbekannter Täter, der sich am Sonntagabend gegen 18 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude in der Tafingerstraße in Vaihingen verschafft hat, indem er ein Fenster einschlug. Er flüchtete ohne Diebesgut. Der schlanke Täter trug eine schwarze Winterjacke mit fellbesetzter Kapuze, dunkle Jeans und helle/weiße Sneaker. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen unter Telefon 0 70 42 /94 10 entgegen.