Einbrecher ergreift nach Alarm die Flucht

Vaihingen (p). Einen Schaden von mehreren hundert Euro richtete ein Einbrecher an, der in der Nacht zum Montag versuchte, in eine städtische Einrichtung in der Enzgasse in Vaihingen einzusteigen. Kurz nach Mitternacht machte der Täter sich am Rollladen eines Fensters zu schaffen, bevor er es anschließend aufhebelte.

Dabei löste er einen Alarm aus und ergriff die Flucht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, in Verbindung zu setzen.