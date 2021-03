Ein Zaun für die Schwanenfamilie

Vaihingen (pv). Manchmal muss ein Zaun aufgestellt werden, um keinen Streit von eben diesem zu brechen: In der Enzgasse in Vaihingen hat sich ein Schwanenpärchen zwischen Enzufer und Straße eingenistet. Und da Vater Schwan schon vergangenes Jahr die brütende Gattin immer wieder mit Bissen verteidigt und sich so im Verkehr in Gefahr gebracht hat, hat der Bauhof der Stadt Vaihingen nun einen Bauzaun vor das Schwanenheim aufgestellt. So können die Tiere nun geschützt ihrer Familienplanung nachgehen, die wohl den ganzen Sommer über andauern wird. Im Juni werden die Küken erwartet, die dann gegen Herbst flügge werden. Das Vaihinger Tierheim hat zudem mehrere Hinweisschilder aufgestellt, die um Rücksicht bitten: Die Schwäne und ihre Küken dürfen nicht gefüttert werden. Zudem sollten Passanten ausreichend Abstand zum Zaun und den Vögeln dahinter halten und die Tiere nicht stören.