Ein Wiederbelebungskurs in Form von zwölf Liedern

Von Philipp Pfisterer

Das am Samstagabend in Vaihingen aufgeführte Adonia-Musical „Herzschlag“ brachte den Veranstaltern eine volle Stadthalle ein. Etwa eineinhalb Stunden lang wurden die Besucher von Projektchor und Band mit in die Geschichte um die Auferweckung des Lazarus genommen, die im Lukasevangelium der