An der Ottmar-Mergenthaler-Realschule (OMRS) in Kleinglattbach ist am Dienstag Christa Vischer-Conradt verabschiedet worden. Dort leitete sie in den vergangenen dreieinhalb Schuljahren die Vorbereitungsklasse (VKL), in der Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 16...