Ein Stückchen Irland auf der Enz genießen

Von Vera Gergen

Mit einem beschwingten Reigen der Band Hedgehog’s Garden begann am Samstagabend ein weiterer Höhepunkt im städtischen Kulturkalender in Vaihingen. Bei irischen Klängen lud die Stocherkahngilde bereits im zweiten Jahr in Folge 36 Gäste zu einer romantischen Fahrt auf der Enz