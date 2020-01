Ein Pflichttermin, der den jungen Leuten hilft

Von Uwe Bögel

Elisabeth Lämmle zeigt praktische Kniffs. „Das bleibt besser hängen.“ Bei der Bäckerei Katz gibt es noch eine Stärkung dazu. Hubl in Gündelbach lockt Haupt- und Realschüler mit Jobs. 49 Betriebe und Institutionen waren am Samstag bei der 16. Vaihinger Ausbildungsmesse in der Stadthalle präsent.

Vaihingen. In einem niederschwelligen Rahmen, der zum Schnuppern einlädt, wollen die Stadt Vaihingen, die Agentur für Arbeit, die Lokale Agenda 21 sowie die Vaihinger Schulen als Veranstalter der Ausbildungsmesse Jugendliche ansprechen – und das bereits seit 16 Jahren. „Die Interessenten bei der ersten Messe sind heute in Führungspositionen oder haben schon die Meisterprüfung hinter sich“, sagt der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch. Neben der großen Messe im Forum in Ludwigsburg sei Vaihingen die einzige Stadt im Landkreis, die dieses Angebot habe.

Und das Angebot wird auch genutzt. Vor allem in den ersten beiden Stunden drängen sich am Samstag Jugendliche alleine oder mit ihren Eltern durch die Stadthalle. Es gibt Gespräche mit den Vertretern der Firmen und Institutionen, sogar der eine oder andere Ausbildungsvertrag wird an diesem Tag geschlossen.

„Die Messe hat für unsere Schule einen hohen Stellenwert“, so Kathrin Lang, Rektorin der Schlossbergschule. In der Gemeinschaftsschule ist für die Klassen 8 und 9 der Besuch der Ausbildungsmesse verpflichtend. Damit die Schüler aber nicht nur im Schnellschritt durchlaufen, müssen sie auch bestimmte Aufgaben erfüllen.

Als „positiven Pflichttermin“ bezeichnet auch Markus J. Widmann, Leiter der Ottmar-Mergenthaler-Realschule in Kleinglattbach, die Veranstaltung in der Vaihinger Stadthalle. „Wir legen den Besuch unseren Schülern sehr nahe“, so Widmann. „Damit sollen auch Schüler, die noch nichts haben, in die Gänge gebracht werden.“

Welche Berufe gibt es in der Branche, die mich interessiert? Wie sieht der Tagesablauf eines Auszubildenden aus? Was erwartet die Wirtschaft von mir als Schulabgänger? Diese Fragen werden bei der Ausbildungsmesse in „Gesprächen auf Augenhöhe“ beantwortet.

Der Ausbildungsmarkt im Landkreis Ludwigsburg ist aktuell mehr als gut. „2019 gab es schon noch einige offene Ausbildungsstellen“, sagt Karin Ruoß, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit. „Auch für das Ausbildungsjahr, das im September beginnt, gibt es noch viele freie Stellen“, ergänzt Ralf Litschke von der Industrie- und Handelskammer Bezirk Ludwigsburg. „Ich wünsche mir, dass es heute viele Ausbildungsverträge gibt“, so der IHK-Vertreter. Ruoß als auch Litschke machen deutlich, dass die duale Ausbildung eine gute Alternative zum Studium sei. Deshalb sei es zu begrüßen, dass es so einen großen Zulauf auf der Ausbildungsmesse in Vaihingen gebe.

Bestandteile der Messe sind auch Kurzvorträge, bei denen die Azubis unterschiedlicher Ausbildungsbetriebe von ihrer Arbeit erzählen.