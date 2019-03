Von Bernhard Romanowski

„Es ist schön und hell geworden“, bekundete Dr. Michael Buob am Montagnachmittag im ehemaligen Vaihinger Krankenhaus. Buob, der Ärztliche Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums in Ludwigsburg, war gemeinsam mit weiteren Gästen erschienen, um die offizielle Eröffnung der Einrichtung an der Andreaestraße