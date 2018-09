Ein Knödelhalter auch als Augenschmaus

Vaihingen (p). Der OGV Vaihingen hat kürzlich einen vierstündigen Flechtkurs für einen Meisenknödelhalter aus Weide angeboten. Zugesagt haben neun Interessenten für die Veranstaltung im OGV-Garten am Egelsee. Das Gartentor stand weit offen, aber es war so still dort am Beginn

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen