Ein kleiner Tropfen reist um die Welt

Vaihingen (p). Die CJD-Jugendmusikschule veranstaltet heute (29. Juni) um 16 Uhr ihr zweites „Jahres-Kinder-Konzert“ in der Vaihinger Stadthalle. Das im vergangenen Jahr neu geschaffene Konzertformat richtet sich als reines Kinderkonzert in erster Linie an junge Zuhörer im Vor- und Grundschulalter

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen