Ein Klassiker nach dem anderen tönt zum Himmel

Von Ulrike Stahlfeld

Vaihingen. „Es isch alles so ungwohnt“, stellte Matze Gutstein in bestem Schwäbisch fest, als er am Freitagabend nach Monaten wieder eine Bühne bestieg. Doch es dauerte nicht lange, da hatten der Vollblutmusiker und seine nicht weniger routinierten Bandmitglieder die Pandemie