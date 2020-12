Von Sabine Rücker

Vaihingen. „Wir hatten ganz andere Pläne“, sagt Michael Eisinger am Freitag um 18 Uhr mit Blick auf den Vaihinger Marktplatz. Fünf Hütten, beheizte Zelte in der Innenstadt, also quasi ein Outdoor-Weihnachten, so hatte sich das der Vaihinger Gewerbe- und Handelsverein