Durch Scherbenflug die Kontrolle verloren

Ensingen (p). Vier Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 51 000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich gestern gegen 6.40 Uhr auf der Landesstraße 1106 zwischen Ensingen und Horrheim ereignet hat. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 42-jähriger Lastwagenfahrer in Richtung Horrheim zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken geriet der Laster vermutlich zu weit nach links und streifte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Sattelzuges, an dessen Steuer ein 52-Jähriger saß. Durch den Zusammenstoß ist die Scheibe auf der Fahrerseite des Sattelzugs geborsten. Aufgrund des Scherbenflugs verlor der 52-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam teilweise auf die Gegenfahrbahn, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Dort stieß der Lastwagen mit einem BMW zusammen, der ins Schleudern geriet und noch mit einer in Richtung Ensingen fahrenden Nissan kollidierte. Alle vier Fahrer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der BMW und der Nissan waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Landesstraße bis etwa 9.20 Uhr gesperrt.