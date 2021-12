Aurich (p). Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstagabend gegen 18.35 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Sonnenbergstraße in Aurich ausgebrochen. In der Küche fing die Dunstabzugshaube an zu brennen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Vaihingen, Aurich und Roßwag waren mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand.