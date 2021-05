Drei Millionen Euro für Jugendhaus und Kindergarten

Von Ralph Küppers

Vaihingen. Was Schachspieler als Rochade kennen, plant die Stadt Vaihingen mit ihrem Jugendhaus. Die Einrichtung soll von ihrem abgelegenen Standort an der Kläranlage in den Kern umziehen. Damit werden die bisherigen Räume für den Bezirksfischereiverein frei, der seinerseits aus dem