Vaihingen (p). Eine Reise nach Spanien, Weine aus dem Burgund und die Rückkehr von Michael „Bully“ Herbig und seinen beliebtesten Figuren stehen am nächsten Wochenende im Kino Vaimax in der Vaihinger Stadthalle auf dem Programm. Am Freitag (6. Oktober) und

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen