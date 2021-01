Digitaler Unterricht, bis die Server abwinken

Von Ralph Küppers

Vaihingen. „Das war zu erwarten“, sagt Kurt Willaredt über den zeitweiligen Ausfall des Online-Unterrichts am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien. Die Server waren schlichtweg überlastet. Willaredt leitet die Kornbergschule in Enzweihingen und ist zudem geschäftsführender Schulleiter in Vaihingen. „Es mussten