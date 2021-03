Noch bevor die Wahlkämpfer ihre Plakate zur Landtagswahl entfernen konnten, sah es mancherorts so aus wie an der Bushaltestelle in der Ortsmitte von Kleinglattbach. „Vielleicht hat das Wetter dafür gesorgt, diese so zu verstreuen“, schreibt die SPD-Ersatzkandidatin im Wahlkreis Vaihingen, Anita Götz, zu ihrem Foto.