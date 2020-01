Dienstjubiläum Piero Grillo

Winnenden/Vaihingen (p). Piero Grillo aus Vaihingen trat am 6. Februar 1995 in das Unternehmen Kärcher ein. Zunächst übernahm der gelernte Elektromechaniker die Position des Lagerarbeiters in der Anlagetechnik im Werk Illingen. 1997 erfolgte der Wechsel in den Bereich Stationäre Selbstbedienungsgeräte, wo er seitdem als Elektriker tätig ist. In dieser Funktion übernimmt er unter anderem den mechanischen Aufbau, die elektrische Verdrahtung sowie die Prüfung der stationären Selbstbedienungsgeräte. Zudem ist er am mechanischen Aufbau der Fahrwerke für die Pkw-Waschanlagen beteiligt.