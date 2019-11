Die Schulgemeinschaft beweist ihre Kreativität

Von Stefan Friedrich

Vaihingen. Viel los war am Samstag beim Martinsmarkt an der Freien Waldorfschule Vaihingen. Zahlreiche Besucher stöberten an den Ständen mit Bastelarbeiten, informierten sich über die pädagogische Ausrichtung der Schule oder ließen es sich bei dem reichhaltigen kulinarischen Angebot gut gehen