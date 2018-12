Die Rehe im Abort-Anbau versteckt

Von Uwe Bögel

Die Jagdhornbläser aus Stromberg und Kraichgau, ein Schluck Dachsenfranz-Bier und jede Menge Anekdoten im alten Vaihinger Stadtbahnhof: Gestern Nachmittag wurde die Ausstellung „Wilderer zwischen Stromberg und Kraichgau“ eröffnet. Bis zum 10. Februar sind das Handwerkszeug der Wilderer, Wildschweine im stilisierten Wald und das Konfliktfeld mit der Obrigkeit zu sehen.

Vaihingen. Die Vaihinger Gesellschaft für Stadtgeschichte, Museumsarbeit und Kultur hatte die Ausstellung über die Wilderei im Grenzgebiet zwischen dem altwürttembergischen Forst Stromberg und dem Kraichgau neu konzipiert und in die Pakethalle des alten Vaihinger Stadtbahnhofs geholt. Zuvor war die Ausstellung in der Steinhauerstube in Schmie zu sehen.

„Die Pakethalle ist aus ihrem Dornröchenschlaf erwacht“, sagte gestern bei ihrem Grußwort Jutta Kremer-Weig, Hauptamtsleiterin der Stadt Vaihingen. Damit hat ein Teil des 1904 eröffneten und 2002 stillgelegten Bahnhofs wieder kurz eine neue Nutzung als Museum. Im kommenden Jahr, so Kremer-Weig, gibt es eine Ausschreibung, wie das Bahnhofsgebäude, das im Besitz der Stadt ist, weiter genutzt werden kann.

Warum kam es überhaupt zur Wilderei? Diese Frage beantworte Gundula Gmelin, Fachbereichsleiterin Forsten beim Landratsamt Ludwigsburg, klar: Das war die Armut der Leute, die sich ein Zubrot verschafften. Neben der Armut hatte die Wilderei auch etwas mit der Auflehnung gegen die Obrigkeit zu tun, denn die Jagd war ein adliges Privileg. „Die Bevölkerung hat meist zusammengehalten, wenn ein Wilderer denunziert wurde. Es wurde sogar Geld gesammelt, damit ein Wilderer nach Amerika ausreisen konnte.“

Später, so der Stadtarchivar und Ausstellungsmacher aus Maulbronn, Martin Ehlers, machte man die Wilderer zu Jagdaufsehern und versuchte sie, für sich zu gewinnen. Nicht zu zuletzt, um anderen Wilderern das Handwerk zu legen. Ehlers führte die Besucher gestern Nachmittag in Vaihingen in die Geschichte der Wilderei ein. Zu Zeiten des Absolutismus verhielt sich die Bevölkerung den Wilderern gegenüber meist solidarisch, da sie die enormen Wildbestände und die damit einhergehenden Schäden auf den Kulturflächen reduzierten. Der eigentliche Hintergrund des Wilderns ist in erster Linie Armut, die auf Krisen- und Kriegszeiten, aber auch auf zu geringen Grundbesitz zurückzuführen ist. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde im Forstrevier Stromberg aus „großem Hunger“ gewildert, wie es im Fall des Schultheißen von Meimsheim und eines Gemeindevertreters aus Sersheim der Fall war, die Hasen in Drahtschlingen gefangen hatten. Diese Bürgervertreter, so Ehlers, kamen mit einer erheblichen Geldstrafe davon. Bei Jakob Seiffert aus Roßwag, der aus Hungersnot von seiner Familie zum Wilderer und Straßenräuber wurde, ließ man 1694 während des Pfälzischen Erbfolgekrieges Gnade bei seiner Verurteilung walten, obwohl er ein Wiederholungstäter war.

Selbst 250 Jahre später ist aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt, dass man seitens der Forstämter und der Justiz bei den Wilderern Gnade vor Recht ergehen ließ, vor allem wenn es sich um Niederwild handelte. Aus Freudenstein wird erzählt, dass man winters die Rehe in Scheunen lockte, sie dort erlegte und zuhause im Abort-Anbau aufgehängt versteckte, damit sie bei einer Hausdurchsuchung nicht gefunden würden. Ein Wilderer aus dem Waldenserdorf Kleinvillars, der zahlreiche hungrige Geschwister hatte, trieb in der Nachkriegszeit Rehe in die häufig an den Weinbergen errichteten Wildzäune und erstach sie.

So geht es bei der Ausstellung im alten Stadtbahnhof in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen nicht darum, die Wilderer und ihr Tun zu verherrlichen, sondern um ihre Beweggründe zu begreifen. Eine besondere Themenstation ist dem „Dachsenfranz“ gewidmet. Seine Zeitgenossen waren dem Trapper gegenüber wohl aufgeschlossen, denn man ließ ihn frei gewähren, „obgleich davon auszugehen ist, dass in seine Fallen nicht bloß Ratten, Mäuse und Raubwild geraten sind“, so Archivar Ehlers.

Die Ausstellung „Wilderer zwischen Stromberg und Kraichgau ist jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr im alten Stadtbahnhof zu sehen. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr.