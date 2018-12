Die Region soll bis 2025 zum 5G-Gebiet werden

Von Uwe Bögel

Landrat Dr. Rainer Haas sowie die Oberbürgermeister und Bürgermeister fast aller Städte und Gemeinden des Landkreises Ludwigsburg haben im Kreishaus die Satzung des Zweckverbands Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL) unterzeichnet, um einen flächendeckenden Glasfaserausbau im Landkreis sicherzustellen.

Ludwigsburg/Vaihingen. „Der Landkreis Ludwigsburg hat heute einen wichtigen Meilenstein gesetzt für die nachhaltige Verbesserung der Breitbandversorgung der rund 544 000 Einwohner des Kreises“, stellte Landrat Dr. Rainer Haas fest und betonte: „Damit ist der Landkreis Ludwigsburg der erste Landkreis in der Region Stuttgart, der zusammen mit den Städten und Gemeinden die notwendigen Beschlüsse für die Gründung des Zweckverbands zum Breitbandausbau gefasst hat.“

Mit den weiteren vier Landkreisen der Region Stuttgart, der Landeshauptstadt Stuttgart und der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS) soll in Kooperation mit der Deutschen Telekom der Glasfaserausbau in der gesamten Region vorangetrieben werden. Das gemeinsame Ziel ist, dass bis zum Jahr 2025 alle Unternehmen und förderfähigen Schulen sowie die Hälfte der Haushalte im Kreis einen Glasfaseranschluss bis ins Gebäude hinein erhalten. Bis zum Jahr 2030 sollen dann alle Unternehmensstandorte in der Region sowie 90 Prozent der Haushalte von Gigabit-Anschlüssen profitieren.

Der Zweckverband unterstützt seine Mitglieder in allen Fragen, die den Breitbandausbau betreffen, und bildet eine gemeinsame Plattform. Darüber hinaus wird er die Planung, Ausschreibung, Förderantragstellung und Baukontrollen im Rahmen des Breitbandausbaus in den einzelnen Mitgliedskommunen vornehmen.

„Wir haben die Satzung des Zweckverbandes so ausgestaltet, dass wir unabhängig von den weiteren Entwicklungen die digitale Infrastruktur im Kreis nach vorne bringen können“, so Landrat Haas. Als eine der ersten Aufgaben wird der Zweckverband KBL Anträge auf Förderung stellen, um die Schulen und Gewerbegebiete der Städte und Gemeinden im Landkreis mit Glasfaser-Anschlüssen zu versorgen.

Erst wenige Tage vor der Unterzeichnung im Landratsamt Ludwigsburg hat der Vaihinger Gemeinderat bei einer Gegenstimme dem Beitritt der Stadt Vaihingen zum Zweckverband zugestimmt. Erich Hangstörfer (CDU, Gündelbach) und Joachim Fischer (CDU, Gündelbach) sahen es als große Chance: „Es wird außerordentlich begrüßt.“ Eberhard Zucker (Freie Wähler, Vaihingen) sagte, dass man bei dem Projekt zwangsläufig mitmachen müsse. Dagegen stimmte Peter Schimke (Die Linke, Vaihigen): „Für uns ist der Ausbau des Glasfasernetzes eine Infrastrukturmaßnahme, die in die Hand des Bundes und nicht in die Hand von privaten Unternehmen gehört. Diese sind ihren globalisierten Kapitalgebern verpflichtet und nicht dem Allgemeinwohl. Dazu gehören der Schutz persönlicher und öffentlicher Daten sowie die Daten von Firmen. Diese Daten sind in einem kommunalen Unternehmen besser aufgehoben, als in einem global agierenden multinationalen Konzern.“

Die Telekom will in den Glasfaserausbau in der Region 1,1 Milliarden Euro investieren. Vom den Landkreisen, der Landeshauptstadt und der Region kommen dann weitere 500 Millionen Euro. Die Stadt Vaihingen hat einen Geschäftsanteil am Zweckverband in Höhe von 7143 Euro.

Matthias Gauger aus Sersheim, Projektleiter Breitband bei der Region Stuttgart, bezeichnete den Glasfaserausbau als „einmalige Chance“. „Die kommt nicht wieder“, so Gauger in der Sitzung des Vaihinger Gemeinderats. Die Wirtschaft brauche unbedingt Glasfaser, Kupfer sei am Ende. Und das Besondere an dem Projekt: Die Region Stuttgart soll auch mit 5G ausgestattet werden – das habe dann in Deutschland nur noch Berlin. Die momentan in der Entwicklung befindliche integrierte Mobilfunk- und Netztechnologie 5G hat den Anspruch, die zukünftigen Anforderungen für die Kommunikation in dieser vollständig vernetzten Informationsgesellschaft sehr viel umfassender als bisher zu erfüllen. Die 5G-Technologie wird sich durch eine vielfach höhere Datenkapazität sowie eine sehr geringe Reaktionszeit auszeichnen. Mit diesen Charakteristika wird 5G eine wesentliche technologische Grundlage für Entwicklungen im Bereich Industrie 4.0 und eine generelle verstärkte Vernetzung in strategisch wichtigen Bereichen wie Mobilität (automatisiertes Fahren), Logistik, Energie und Medienverbreitung liefern.

Bis zum Frühjahr soll eine Ausbauplanung vorliegen. Gauger: „Die Telekom macht dann mit den Kommunen den verbindlichen Ausbauplan.“

Die Zusagen der Telekom für den Ausbau: Bis 2020 werden 94 Prozent aller Unternehmensstandorte mit 100 bis 250 Mbit/s versorgt. Bis 2022 werden 90 Prozent der Unternehmensstandorte in Gewerbegebieten mit FTTH (fibre to the home: Glasfaserkabel bis in Wohnungen und Büros) angeschlossen. Bis 2025 werden 100 Prozent der förderfähigen Schulen mit FTTH angeschlossen. Bis 2025 werden alle Industrie-, Dienstleistungsunternehmen und Gewerbe in der Region Stuttgart Zugang zu einem gigabitfähigen glasfaserbasierten Internetzugang besitzen. Bis 2025 werden 50 Prozent der Privathaushalte in der Region Zugang zu einem gigabitfähigen glasfaserbasierten Internetzugang haben. Bis 2030 werden 90 Prozent der Privathaushalte diesen Internetzugang haben.

Bis 2025 werden in der Region Innovationen der Mobilität 4.0 und Smart City Use Cases umgesetzt. Bis 2025 Steigerung der 4G/LTE Abdeckung auf 98 Prozent. Bis 2025 wird der 5G Ausbau für die gesamte Region Stuttgart angestrebt.