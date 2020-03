Die Pyrotechnik im Klugscheißer-Part

Von Vera Gergen

„Wenn’s stinkt und kracht, ist’s Wissenschaft!“ – mit diesem Motto, einem tollen Mix aus Witz und Wissen und einer rund zweistündigen Show mit Knalleffekten am laufenden Band begeisterte der Unterhaltungskünstler Konrad Stöckel am Freitagabend über 400 große und kleine Gäste im Saal der Vaihinger Waldorfschule.

Vaihingen. Viele Familien saßen gespannt im Publikum, um den aus zahlreichen TV-Shows bekannten Wissenschaftscomedian und Zauberer einmal live zu erleben. Mit seinem einsteinmäßigen Äußeren, vor allem aber mit seinem lockeren Hamburgisch und seiner sympathischen Art ließ Konrad Stöckel den Funken der Faszination für physikalische Zusammenhänge schnell von der Bühne in den Saal überspringen. Ein paar eindrucksvolle CO2-Puster aus dem Feuerlöscher und jede Menge Konfetti, mit denen er Publikum wie Presse freudig aus nächster Nähe bedachte, sorgten bereits in den ersten Minuten für „Hallo-Wach-Momente“ und langanhaftende Erinnerungen. „Viel hilft viel!“, sei nämlich sein Motto und Sicherheit werde stets großgeschrieben, betonte der Entertainer. Schließlich sei es ein Hauptwort.

Mit anhaltendem Schalk im Nacken holte er sich sodann mit Zuschauer Simon einen ebenso motivierten wie mutigen Unterstützer an die Seite. Ohne Blamage, sondern mittels Palmage – einem Zaubertrick mit der Handfläche – verblüfften die beiden, bevor der Schüler, mit entsprechender Perücke „zum Bruder im Geiste“ verwandelt, beim „Propanmamba“-Seifenschaum-Experiment eine tragende Rolle spielen durfte.

Weiter ging es mit „fiesen Allergenen“, nämlich mit Lykopodien, besser als Bärlappsporen bekannt, die den Grundstoff für die nun folgende, höchst beeindruckende Blütenstaubexplosion darstellten, ergänzt vom Expertenrat: „Kleiner Tipp für zuhause – Abfackeln ist keine Alternative zum Abstauben!“ Zu Sprüchen wie „Ab geht der Peter“ und „Ihr merkt, wir sind im Klugscheißer-Part angekommen“ folgten noch mehr faszinierende Demonstrationen von Pyrotechnik und schließlich die Frage an die Zuschauer: „Wie lösch ich eine Kerze am besten?“ Offensichtlich bereits im Physikunterricht behandelt ertönte von jugendlicher Seite neben den gängigsten Mitteln prompt die Antwort „durch Schall“. Per Bassgitarre und entsprechendem Verstärker brauchte es zwar ein paar Versuche, „um das hartnäckige, kleine Scheißerchen“ auszulöschen, aber die Wellentheorie konnte in der Tat eindrucksvoll bewiesen werden. Mit „Tannenzäpfle“, einem herzhaften Prost sowie mit einem Ultraschallgerät für den ultimativen Kick bei der anschließenden Bier-Saalfontäne wurde das Phänomen so weit untermauert, dass für den durchnässten Alexander in der ersten Reihe sogar ein neues Hemd aus der Abflussrohrkanone sprang.

Mit dem Eisproportionierer-Patent seines Großvaters und leckerem Sahne-Stickstoff-Heidelbeereis für alle begeistert nach vorne stürmenden Kinder verabschiedete sich der zweifache Vater in die Pause. Um grassierende Viren brauchte man sich dabei laut Hersteller keine Sorgen zu machen, schließlich war die süße Masse gerade bei minus 200 Grad vor allen Augen frisch zubereitet worden.

Heidelbeereis für die Kinder vor der Pause

Auch die zweite Hälfte startete spektakulär – nämlich mit einer ebenso krachenden wie erhellenden Wasserstoffballon-Kettenreaktion. Weshalb der nasse Duschvorhang immer zum Körper wandern will, erklärte Konrad Stöckel dagegen mit erneuter Hilfe aus dem Publikum. Diesmal durfte Amy zur Veranschaulichung des berühmten Bernoulli-Effekts assistieren und wurde dafür mit dem Buch des Entertainers „Wie man mit AC/DC das Licht ausmacht“ belohnt. Mit weiteren Luftverwirbelungen, einem Feuertornado und einem Schweißbrenner für Bifis ging es nochmals heiß zur Sache, bevor der Hamburger, der schon mit 13 Jahren seine erste Zaubershow hatte, dem achtjährigen Erik als Geburtstagskind des Abends mit ein paar ganz besonderen Kartenkniffen gratulierte. Mit diversen Partytricks und einer explodierenden Plastikbombe wurde die Stimmung im Saal danach fast bis zum Siedepunkt angeheizt. Zeit für den allerletzten Knaller, beim der mehrfach ausgezeichnete Comedian schließlich am Ende einer phänomenalen Vorstellung unter Applaus hinter einer „Wolke wie ein Atompilz“ – entstanden aus einer Stickstoffverpuffung und kochendem Wasser – verduftete, allerdings nicht ohne zuvor sein neues Wissenschaftsprogramm zum Thema Umwelt anzukündigen. So kann man schon auf die nächsten zündenden Einfälle des Hamburgers gespannt sein. Denn auch für die dürfte sicher gelten: „Ab geht der Peter – oder besser der Konrad!“