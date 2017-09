Die Prinzessin trägt jetzt die Königskrone

Von Claudia Maria Rostek

Und wieder kommt die Württemberger Weinkönigin aus dem Vaihinger Stadtgebiet. Die Gündelbacherin Carolin Klöckner holte sich am Donnerstagabend in Stuttgart die Krone. Sie tritt damit in die Fußstapfen der Ensingerin Mara Walz und vertritt nun ein Jahr lang den Weinbauverband