„Die Physiker“ auf der Kirchentreppe

Die sinkende Inzidenzwert erlaubt dem Theaterhaus Vaihingen wieder eine vermehrte Anzahl an Präsenzproben. Nach monatelangen Online-Proben freuen sich die Mitwirkenden endlich wieder darauf, vor Ort (unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorschriften) dem Stück „Die Physiker“ weiter Form zu geben. Die Spielfreude ist erneut entfacht. „In Präsenz zu proben, ist doch etwas ganz anderes. Die Wege, das Miteinander, die Interaktion sind online schwer umzusetzen“, so das Ensemble der Produktion. Die Handlung des Stückes spielt in einem privaten Sanatorium, einer „Irrenanstalt“, deren Chefärztin Fräulein Dr. Mathilde von Zahnd, drei Physiker (Möbius, Einstein und Newton) als Patienten aufgenommen hat. Möbius hat eine Entdeckung gemacht, welche die Vernichtung der Welt bedeuten könnte. Aus diesem Grunde hat er sich in die Psychiatrie geflüchtet, um die Menschheit vor der Wissenschaft und damit letztendlich vor sich selbst zu schützen. Doch: „Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden!“ Und dann gibt es da auch noch zwei Agenten, die hinter der Weltformel her sind … Amüsant, spannend und skurril geht es um nichts geringeres als die Verantwortung der Wissenschaft und um die verblüffend aktuelle Frage, ob die Menschheit intelligent genug ist, sich nicht selbst zu vernichten. Zu sehen sind die „Physiker“ im Zeitraum von 15. bis 25. Juli auf der Treppe der evangelischen Stadtkirche in Vaihingen. Karten ab 3. Juli in der Vaihinger Kultur- und Touristinformation, unter www.vaihingen.events sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen wie dem VKZ-Reisebüro. Weitere Informationen unter www.theaterhaus-vaihingen.de und www.vaihingen.events. Bild: Geprobt wird für das Stück bei jedem Wetter – auch im Parkhaus am Vaihinger Bahnhof treffen sich die Ensemblemitglieder. Foto: p