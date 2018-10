Die Parkplatzsuche verschärft sich

Von Uwe Bögel

Am Montag (15.Oktober) starten die Bauarbeiten für das zweite Parkhaus am Vaihinger Bahnhof. Während der Bauzeit, die bis Juni 2019 angegeben wird, fallen durch die Baustelleneinrichtung rund 50 Parkplätze weg. 25 Ersatzparkplätze gibt es.

Vaihingen. Wer morgens als Zugreisender einen freien und legalen Parkplatz auf dem Vaihinger Bahnhofsgelände findet, hat Glück. Um die Parkplatznot zu mildern und das Parken auf Feldwegen rund um den Bahnhof einzudämmen, werden jetzt auch neue Parkplätze geschaffen. In dem neuen Parkhaus, das an das bestehende Parkgebäude angedockt wird und in das eine Überfahrt später auf der untersten Ebene möglich ist, entstehen 242 neue Parkplätze. So wird es ab Mitte nächsten Jahres rund 1000 Parkplätze am Vaihinger Bahnhof geben – aller Voraussicht nach kostenlos.

Stadtsprecherin Martina Fischer, Thomas Weilbacher von der Verkehrsbehörde und Matthias Röser von den Städtischen Versorgungsbetrieben stellten gestern vor Ort die Auswirkungen durch den Parkhausbau – Kosten rund 3,9 Millionen Euro – auf die Parkplatzsituation dar. Ab Montag um 6 Uhr gilt das Halteverbot auf der Parkplatzreihe direkt neben der Einfahrt zum alten Parkhaus mit 212 Parkplätzen. Hier wird von der Deutschen Industrie- und Parkhausbau ein Baukran aufgestellt, der dann die komplette Baustelle bedienen kann. Damit fallen diese 50 Parkplätze während der Bauzeit weg.

25 Ersatzparkplätze entstehen auf dem Bussteig 4. Dieser wird während der Bauphase nicht mehr angefahren, die Busse starten von den anderen Bussteigen. Dafür sind hier 25 Stellplätze für Ganztagesparker angelegt worden. „Wer zuerst kommt, hat einen“, sagt Thomas Weilbacher von der Stadtverwaltung. Die Zufahrt zu diesen Plätzen erfolgt vom Kreisel aus vor dem Bahnhof, die Abfahrt über den Busbahnhof.

In den Vereinbarungen mit den Kommunen ist vom Verband Region Stuttgart festgelegt, dass die geförderten P+R-Anlagen in ihrer Gesamtheit für 20 Jahre bestehen bleiben. Zusammen mit den Kommunen legt der Verband einen Parktarif fest, der sich nach dem Umfeld und der Auslastung richtet. Bei den P+R-Anlagen in Vaihingen, Gäufelden, Sersheim und Remseck werden auch künftig keine Parkgebühren erhoben. Der Verband fördert das Projekt zweites Parkhaus – ein Stahlgerippe mit Betondecken – mit einem Einmalbetrag von über einer Million Euro.

Nach der Fertigstellung des zweiten Parkhauses – das erste Parkhaus ist 16 Jahre alt – will die Stadt Vaihingen konsequent die Parkverstöße auf den Feldwegen ahnden. Das kündigte gestern bereits die Verkehrsbehörde an.