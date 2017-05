Die Leistung steht nicht im Vordergrund

Von Michael Banholzer

Die BSG Vaihingen/Sachsenheim hat am Samstagabend in der Sporthalle des Vaihinger Stromberg-Gymnasiums ein ganz besonderes Turnier veranstaltet. Beim „Enz-Basketball vor 24 Uhr“ ging es vor allem darum, jungen Menschen die Vereinssportart als sinnvolle Freizeitbeschäftigung nahezubringen.

Vaihingen. Einmal bei einem richtigen Basketballturnier mitmachen dürfen ohne Mitglied in einem Verein sein zu müssen – diese Möglichkeit bot das „Enz-Basketball vor 24 Uhr“, zu dem am Samstagabend ab 18.30 Uhr eingeladen wurde. In der Sporthalle des Stromberg-Gymnasiums sollten auch all jene mitspielen dürfen, die Spaß an der Bewegung haben, sich aber die Teilnahme am Ligabetrieb (noch) nicht zutrauen. Organisiert wurde die Veranstaltung von der BSG Vaihingen/Sachsenheim.

Ziel sei es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Sportart näherzubringen, sagte der BSG-Vorsitzende Tilo Landenfeld am Rande der Veranstaltung gegenüber der VKZ. Gerade auch für Heranwachsende aus sozial schwachen Familien sei dies eine hervorragende Möglichkeit, um soziale Bindungen und Kontakte aufzubauen; regelmäßige sportliche Beschäftigung hole sie von der Straße und halte sie somit fern von den damit verbundenen Problemen. Anmelden konnten sich alle Interessierten, die mindestens 14 Jahre alt sind. Bereits am Nachmittag startete ein freies Spielen, bei dem sich die Teilnehmer unter Anleitung im Korbballspiel ausprobieren konnten. Dort bekam jeder nützliche Infos zum Umgang mit dem Ball und zur richtigen Wurftechnik – ideal für all jene, die sich wegen ihrer Unerfahrenheit nicht trauten, sich einfach mal anderen Spielern auf dem Sportplatz anzuschließen, so Landenfeld. „Leistung steht dabei nicht im Vordergrund, sondern der Spaß.“

Wenngleich dieses Turnier erstmals in Vaihingen stattfand, eine Premiere war es genau genommen nicht. Denn schon im vergangenen Jahr hatte es Ähnliches in Mühlacker gegeben – damals federführend organisiert vom TV Mühlacker. „Es soll immer im Wechsel in beiden Städten stattfinden“, erklärten der BSG-Vorsitzende und Markus Mahler vom TVM. Unterstützt werden die Macher dabei von zahlreichen Sponsoren, denen es zu verdanken war, dass die jungen Teilnehmer für die angebotenen Speisen und Getränke nur einen Euro bezahlen mussten. In diesem Jahr gab es auch einen Sportgottesdienst, der von der evangelischen Kirchengemeinde und der methodistischen Kirche Vaihingen auf die Beine gestellt wurde. „Wir wollen damit auch diejenigen erreichen, die wie viele Sportler sonntags keine Zeit haben, um an normalen Gottesdiensten teilzunehmen“, sagten die Kirchengemeinderätinnen Jutta Hausegger, Susanne Gerds und Monika Ehret-Keller. Dafür suche man sich im Turnus von zwei Jahren stets eine andere Sportart aus – dieses Mal habe sich mit dem Turnier eben Basketball angeboten.

Ideengeberin für „Enz-Basketball vor 24 Uhr“ war die Mühlackerin Sabine Herzog, deren Söhne bei der BSG spielen. Inspirieren lassen habe sie sich von Angeboten, wie es sie drei- bis viermal jährlich in Ludwigsburg gebe, erzählte sie. Mit der Idee, eine solche Veranstaltung auch im Raum Vaihingen anzubieten, sei sie bei der BSG Vaihingen/Sachsenheim und beim TV Mühlacker sofort auf offene Ohren gestoßen. Die Arbeitsteilung zweier Vereine bringe auch den Vorteil, dass ein größeres Einzugsgebiet erschlossen werden kann.

So waren in der Sporthalle des Stromberg-Gymnasiums auch Sportler aus Karlsbad, Stuttgart oder Göppingen zu sehen. Auf zwei Spielfeldern lieferten sie sich – begleitet von Hip-Hop-Musik aus den Lautsprechern – packende Duelle. Viele Spieler kannten sich bereits von ähnlichen Veranstaltungen wie dem „Charity Hoops“ oder dem „Hoops Day“ in Stuttgart. Dort ist immer auch Michael Wutschik von der LBBW Betriebssportmannschaft mit dabei. Veranstaltungen wie diese, die einen guten Zweck verfolgen, seien eine tolle Sache und machten zudem eine Menge Spaß, so der Stuttgarter. Da mache es auch nichts, wenn man – wie Wutschiks Team an diesem Samstagabend – deutliche Niederlagen kassieren muss. Sein Mitspieler Sivaloganathan Selvaruban ist aus Zuffenhausen nach Vaihingen gekommen. „Basketball ist zur Randsportart geworden“, sagte er. Solche Turniere könnten dazu beitragen, das Interesse zu wecken. In Stuttgart sei die Nachfrage bei den Basketballveranstaltungen groß. Beim „Hoops-Day“ steige die Teilnehmerzahl jährlich immer weiter an.

In Vaihingen können sich die Veranstalter über mangelnde Resonanz auch nicht beklagen. Zwölf Teams waren dabei – so viele wie im Vorjahr. Darunter waren auch wieder Teilnehmer mit Behinderungen – von der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker zu Beispiel oder von den Rollstuhlbasketballern vom PSC Pforzheim. Letzterer nehme auch Spieler auf, die eigentlich nicht auf den Rolli angewiesen sind, da sie keine Behinderung haben, sagten Luca Holstein und Luca Steudle vom PSC. Der Umgang mit dem Untersatz sei aber für die meisten gewöhnungsbedürftig. Nach Vaihingen hatten die PSCler jedenfalls ein paar überzählige Rollstühle mitgebracht, damit sich jeder bei Interesse darin üben konnte.