Horrheim (LL). Eine Führung bietet die Familie Schmalzried auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb am Sonntag (29. August) um 13.30 Uhr. Im Rahmen der Landesaktion „Gläserne Produktion“ dürfen dann interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher hinter die Kulissen des Betriebes schauen, das meldet das Landratsamt Ludwigsburg in einer Mitteilung.

Im direkten Kontakt mit der Familie Schmalzried als Erzeuger heimischer Produkte kann man viel Interessantes über die Legehennen im Mobilstall, den Anbau der Kulturen Weizen, Gerste, Mais, Soja und Kartoffeln sowie über den Weinbau erfahren und hautnah miterleben. Auch der Einkauf im neu erbauten Eierhäusle ist am Veranstaltungstag möglich. Hier können unter anderem die Eier aus dem zuvor besichtigten Mobilstall erworben werden. Zum Ende der Veranstaltung können die Besucherinnen und Besucher den kleinen Streichelzoo des Betriebes besuchen.

Der Betrieb befindet sich in der Alemannenstraße 25 in Horrheim. Interessenten melden sich bitte bis spätestens Samstag (28. August) vor der Veranstaltung per E-Mail an melanie.schmalzried@t-online.de mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer direkt bei Familie Schmalzried an. Die Teilnehmer sollten bitte die am Veranstaltungstag geltenden Hygiene- und Abstandsregeln beachten, die zu Veranstaltungsbeginn auch nochmals bekannt gegeben werden. Bei Covid-19-Symptomen ist eine Teilnahme nicht gestattet.